Theater Erfurt mit neuem GM-Direktor: Das sagt der Künstlerische Direktor über ihn

Der 33-Jährige habe einen Vertrag mit Laufzeit von Juli 2025 bis Juli 2027 unterzeichnet, teilte das Theater mit. Helfricht werde aber nach einvernehmlicher Abstimmung ab der Spielzeit 20025/26 ebenfalls als Chefdirigent in der Elbland Philharmonie Sachsen Konzertprojekte verantworten.

"Mit ihm gewinnt das Theater Erfurt einen aufstrebenden, zugleich aber bereits erfahrenen Dirigenten, der frische Impulse setzen wird", sagte der Künstlerische Direktor Malte Wasem über Helfricht.

Die Personalentscheidung stoße auf so breite Zustimmung im Haus. Er habe sich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Der junge Dirigent war bereits in der Spielzeit 2015/16 Zweiter Kapellmeister in Erfurt.

Als neuer GMD wird er für den gesamten Konzertbetrieb verantwortlich und musikalischer Oberleiter des Musiktheaters sein. Sein Debüt soll Helfricht bei den DomStufen-Festspielen im Sommer bei zwei Vorstellungen von Puccinis "La Bohème" geben.