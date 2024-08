Domstufen-Festspiele: Mit dieser Auslastung wird gerechnet!

Darsteller spielen eine Szene vor einem großen Davidstern während der zweiten Hauptprobe des Musicals "Anatevka" vor Beginn der Domstufen-Festspiele in Erfurt. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

"Wir erhalten sehr gutes Feedback und rechnen mit einer Auslastung von 99 Prozent", sagte Theater-Pressesprecherin Steffi Becker. Auch für die verbleibenden Aufführungen bis einschließlich Sonntag seien kaum noch Karten zu erhalten. Die Freiluft-Tribüne vor den Domstufen als Kulisse bietet jeweils bis zu 2100 Gästen Platz.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren die Plätze bei den Aufführungen von Hector Berlioz' Oper "Fausts Verdammnis" nur zu etwa 65 Prozent ausgelastet. Das schlechte Ergebnis der Freilichtspiele hatte im vergangenen Jahr sogar ein Loch von rund einer Million Euro in den Theater-Haushalt gerissen.

Auch das Wetter meint es in diesem Jahr scheinbar gut mit dem Theater: Bislang sei nur ein Termin komplett ins Wasser gefallen, so Becker: Wegen starken Regens musste die Aufführung am vergangenen Sonntag abgesagt werden.

"Das wäre nicht vertretbar gewesen." Gäste hatten die Möglichkeit, ihr Geld für die Karten zurückzuerhalten, oder sich für einen anderen Vorstellungstermin zu entscheiden.