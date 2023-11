Brand in Erfurter Mehrfamilienhaus: Dutzende Bewohner evakuiert, Cannabisplantage entdeckt

Erfurt - Bei der Evakuierung eines Mehrfamilienhauses aufgrund eines Feuers hat die Polizei in Erfurt eine Cannabisplantage entdeckt.

Eine Erdgeschosswohnung war aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Die Beamten seien in der Wohnung eines 33-Jährigen zufällig auf die illegale Aufzuchtanlage gestoßen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

In der Wohnung befanden sich demnach zudem mehrere Messer, weitere Drogen und eine Schreckschusspistole. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

In dem Haus war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand geraten.

38 Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr evakuiert, einige wurden sogar mit einer Drehleiter aus dem brennenden Haus gerettet.