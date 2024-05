04.05.2024 14:13 Dreiste Diebestour in Einfamilienhaus: Einbrecher wirft Töpfe und Pfannen auf Ehepaar

Ein Mann brach am Samstagmorgen in Erfurt in ein Einfamilienhaus ein. Allerdings wurde er von dem Ehepaar erwischt.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am Samstagmorgen ist ein Einbrecher während seiner Diebestour von den beiden Bewohnern gestört worden. Für den Dieb nahm der Einbruch nicht das geplante Ende. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa Der Mann hatte kurz nach 6 Uhr die Scheibe einer Terrassentür eines Erfurter Einfamilienhauses eingeschlagen, berichtete die Polizei. Im Anschluss versuchte er im Erdgeschoss fette Beute zu machen, allerdings verhielt er sich nicht leise. Das Ehepaar, das im ersten Obergeschoss schlief, wurde durch den Lärm wach und ging nach unten. Dort standen die beiden dann dem Einbrecher gegenüber. Als dieser bemerkte, dass er ertappt wurde, warf er mit Töpfen und Pfannen in Richtung der Eheleute, traf diese jedoch nicht. Die Polizei war nach der Alarmierung umgehend vor Ort und konnte den betrunkenen Dieb noch im Garten des Hauses schnappen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen den Einbrecher wurde eine Anzeige gefertigt und Ermittlungen wurden eingeleitet.

