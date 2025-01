Deshalb will Erfurt bald dunkler werden

Von David Hutzler

Erfurt - In Erfurt soll es nachts dunkler werden. Hintergrund der sogenannten Dunkelstrategie ist der Artenschutz, wie Thüringens Landeshauptstadt mitteilte. Von Experten und Naturschützern gibt es dafür Lob. "In Deutschland haben wir viele problematische Lichtstrahlen", sagte Christopher Kyba vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Daher sei es gut, wenn Städte das Thema angingen.