Erfurts Wasserversorger hebt die Preise an! So viel müsset Ihr künftig mehr bezahlen

Erfurt - In Erfurt wird die Trinkwasserrechnung teurer!

"Auch die ThüWa GmbH bekommt die Auswirkungen der Inflation sehr deutlich zu spüren", betont ThüWa-Geschäftsführer Peter Zaiß in der Mitteilung des Unternehmens.

Die Anhebung des Trinkwasserpreises wird von der ThüWa GmbH als "unumgänglich" bezeichnet und mit gestiegenen Baupreisen, Lohn- und Energiekosten sowie Zinsen begründet. Demnach können die gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereich nicht mehr durch das Unternehmen kompensiert werden, erklärt der Wasserversorger.

Wie die " ThüringenWasser GmbH " (ThüWa GmbH) in einer Mitteilung vom heutigen Montag erklärte, werden ab dem 1. März die Preise für die Lieferung von Trinkwasser angehoben.

Von der Preisanpassung betroffen sind die Kunden in Erfurt, in den eingemeindeten Ortschaften und in den Gemeinden des Zweckverbandes "Erfurter Becken", teilte die ThüWa GmbH mit.