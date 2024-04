22.04.2024 14:00 Explosion in Wohnung: Mann schwer verletzt, ein Dutzend Menschen evakuiert

In einer Wohnung in Erfurt ist es am Montag zu einer Explosion gekommen. Ein Mann wurde scher verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In einer Wohnung in Erfurt ist es am Montag zu einer Explosion gekommen. In einer Wohnung in Erfurt kam es am Montagvormittag zu einer Explosion. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie die Polizei mitteilte, sei ein 59-jähriger Mann schwer an der Hand verletzt worden. Die Explosion ereignete sich gegen 11 Uhr, wie den Angaben der Beamten zu entnehmen war. Gegenwärtig befinde sich der Mann zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus, hieß es am Mittag vonseiten der Polizei. Zwölf Personen wurden den Angaben zufolge aus dem betroffenen Haus sowie einem Nachbargebäude in der Geraer Straße evakuiert. Erfurt Lokal Vom Erfurter Dom bis zur Wartburg: Auch an Sehenswürdigkeiten in Thüringen heißt es heute Licht aus! Der Bereich sei weiträumig abgesperrt worden. Feuerwehr, Spezialisten des Landeskriminalamtes und die Erfurter Polizei seien aktuell vor Ort im Einsatz, hieß es weiter. Wie es zu der Explosion kommen konnte, wird ermittelt.

