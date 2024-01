18.01.2024 10:38 Feuerwehr-Einsatz in Erfurter Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in der Prager Straße in Erfurt ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden wurde auf 40.000 Euro geschätzt.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am späten Mittwochabend in der Prager Straße in Erfurt gekommen. Der Rauch war bis ins Treppenhaus gezogen. Verletzt wurde zum Glück niemand. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt am Donnerstag gegenüber TAG24 mitteilte, war abgestellter Sperrmüll in einem Kelleraufgang eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und habe das Feuer gelöscht, hieß es. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch musste anschließend umfangreich gelüftet werden. Laut Polizei war der Rauch bis ins Treppenhaus gezogen. Zur Brandursache wird ermittelt. Gegenwärtig kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zu dem Feuer war es zwischen 20 und 21 Uhr gekommen.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur