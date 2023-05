12.05.2023 11:53 Laubbläser fängt an zu brennen: 21-Jähriger muss per Hubschrauber in Spezialklinik gebracht werden

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Erfurt schwer verletzt worden. Ein Laubbläser war in Brand geraten.

Erfurt - Ein 21-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Erfurt schwer verletzt worden. Er musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Der Mann wurde in eine sächsische Spezialklinik geflogen. (Symbolbild) © 123rf/raecher Der Akku eines Laubbläsers war aus unbekannter Ursache plötzlich in Brand geraten, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 21-Jährige erlitt dadurch schwere Verbrennungen im Gesicht. Daraufhin wurde er am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Halle gebracht.

Titelfoto: 123rf/raecher