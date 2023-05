Nach Havarie: Eine der meist befahrenen Straßen Erfurts wird für zwei Wochen dicht gemacht

Erfurt - Die Stauffenbergallee ist einer der Verkehrsknotenpunkte in Erfurt . Im Juni muss der Hotspot für Autos, Transporter, Motorräder und Lkw allerdings für mehrere Tage voll gesperrt werden.

Das Baustellengebiet soll während der Arbeiten weiträumig umfahren werden. (Symbolfoto) © 123rf/mariok

Grund dafür ist eine Havarie an einer Wasserleitung. Diese sorgte bereits im Dezember vergangenen Jahres am Netto-Markt am Schmidtstedter Knoten und der Iderhoffstraße für erhebliche Beeinträchtigungen.

Damit der Verkehr weiter fließen konnte, wurde die Straße nach den Reparaturen zeitweilig mit einem Winterprovisorium verschlossen, erklärten die Erfurter Stadtwerke.

Diese Übergangslösung werde nun vom 5. Juni bis 16. Juni entfernt und die Straße wieder komplett hergestellt. Dafür ist allerdings eine Vollsperrung der Stauffenbergallee notwendig, heißt es.

In dem genannten Zeitraum wird in stadteinwärtiger Richtung zwischen der Kreuzung Thälmannstraße und der Iderhoffstraße für den Verkehr nicht mehr gehen. Autofahrer werden in den elf Tagen über die Thälmannstraße oder die Trommsdorffstraße umgeleitet.

Die Umleitung werde laut den Erfurter Stadtwerken ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.