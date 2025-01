Schule in Erfurt erneut wegen Bombendrohung geräumt

Die Polizei suchte das Gebäude ab, fand aber keine verdächtigen Gegenstände, wie eine Sprecherin der Polizei in Erfurt sagte. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Die Polizei suchte das Gebäude ab, fand aber keine verdächtigen Gegenstände, wie eine Sprecherin der Polizei in Erfurt sagte.



Der Schulbetrieb wurde nach der Unterbrechung wieder aufgenommen.

Bereits vergangene Woche hatte es eine Bombendrohung an der gleichen Schule gegeben. Auch bei diesem Vorfall mussten Schülerinnen, Schüler und das Personal das Gebäude verlassen. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.

In Thüringen, aber auch in anderen Bundesländern, kommt es immer wieder zu solchen Drohungen per Mail gegen Schulen.