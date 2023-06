15.06.2023 14:52 Weltkriegs-Munition in Erfurt entdeckt: umfangreiche Absperrmaßnahmen!

In Erfurt ist am Donnerstag Weltkriegs-Munition entdeckt worden. Die Sprengung soll am späten Nachmittag erfolgen. Es kommt zu Absperrungen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Erfurt ist am Donnerstag eine Panzerfaust aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Sprengung soll am späten Nachmittag erfolgen. Ab 16.30 kommt es zu umfangreichen Absperrmaßnahmen. Die Munition wurde bei Bauarbeiten entdeckt. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Polizei mitteilte, wurde die Weltkriegs-Munition am Donnerstag bei Bauarbeiten im Bereich des Thüringer Finanzministeriums gefunden. Den Angaben nach sind Feuerwehr, Polizei und der Kampfmittelräumdienst gegenwärtig im Einsatz. Die Munition soll gegen 17 Uhr vor Ort gesprengt werden, teilten die Beamten mit. Eine Evakuierung von Anwohnern und Beschäftigten des Ministeriums sei nicht erforderlich. Ab 16.30 Uhr kommt es zu umfangreichen Absperrmaßnahmen, von denen Fußgänger und der Straßenverkehr betroffen sein werden. Dazu zählen: die Straße Am Herrenberg, beginnend von der Einmündung Häßlerstraße bis zur Kreuzung Rudolstädter Straße

die Einmündung Häßlerstraße/Ludwig-Ehrhard-Ring (südliche Zufahrt zum Finanzministerium)

die Einmündung Blankenhainer Straße/Ludwig-Ehrhard-Ring (nördliche Zufahrt zum Finanzministerium) Die Anwohner in diesem Bereich werden gebeten, in diesem Zeitraum ihre Häuser nicht zu verlassen.

