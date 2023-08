Mann und Frau leben fesselnde Sexpraktik in Park aus: Besucherin wählt besorgt den Notruf

Erfurt - Die Polizei musste am Sonntag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in den Erfurter Nordpark ausrücken.

Die Frau und der Mann riefen mit ihrer Leidenschaft ungewollt die Polizei auf den Plan. (Symbolfoto) © 123rf/edwardolive

Wie die Beamten am Montagmorgen erklärten, hatte eine besorgte Park-Besucherin den Notruf gewählt. Die Dame hatte gesehen, wie eine andere Frau durch einen Mann an den Ast eines Baumes gefesselt wurde.

Die Anruferin befürchtete, dass die Gefesselte nicht mehr "Herr ihrer Sinne" sei und bewusstlos werden könnte. Als die Polizisten wenig später am Einsatzort eintrafen, konnte die vermeintliche Notsituation schnell aufgeklärt werden.

Die 24-Jährige teilte den Beamten mit, dass es ihr gut gehe und sie von ihrem 31-jährigen Begleiter freiwillig an den Baum gefesselt wurde. Wie sich herausstellte waren die beiden einer gemeinsamen Leidenschaft, dem sogenannten Bondage - einer Fesselpraktik - nachgegangen.

Laut Polizei war die junge Frau am gesamten Körper unter Nutzung verschiedener Seile und Gurte an den Baum gebunden worden, um dies anschließend zu fotografieren. Die Bondage-Enthusiasten zeigten sich einsichtig und gaben gegenüber den Beamten an, ihre Praktiken zukünftig nicht mehr in der Öffentlichkeit auszuüben.