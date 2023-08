01.08.2023 13:07 Messer im Handgepäck: Frau am Flughafen Erfurt-Weimar erwischt

Am Flughafen Erfurt-Weimar ist am späten Montagabend ein Messer in einem Gepäckstück gefunden worden.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am Flughafen Erfurt-Weimar ist am späten Montagabend ein Messer in einem Gepäckstück gefunden worden. Die Beamten stellten das Messer sicher. © Bundespolizeiinspektion Erfurt Bei einer 50-jährigen Kasachin, die mit dem Flug TWI 364 nach Antalya reisen wollte, wurde während der Röntgenkontrolle ein Messer-ähnlicher Gegenstand im Handgepäck der Dame entdeckt, teilte die Bundespolizei mit. Bei der anschließenden Überprüfung der Handtasche kam ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern zum Vorschein. Die Reisende wurde daraufhin von den Beamten befragt und erklärte, aus welchem Grund sie das Messer in ihrem Gepäckstück mitführte. Nachvollziehbar schilderte sie den Einsatzkräften, dass sie vergessen hatte, den gefährlichen Gegenstand aus ihrer Tasche zu entfernen. Erfurt Brief mit unbekanntem weißen Pulver im Amt für Soziales abgegeben Die Bundespolizei stellte das Messer sicher. Gegen die 50-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz eingeleitet. Ihre nach Antalya geplante Reise konnte die Dame antreten, da nach einer weiteren Prüfung keine weiteren Gefahren für die Luftsicherheit ausgingen.

