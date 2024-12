Nach Anschlag in Magdeburg: Erfurter Weihnachtsmarkt geräumt

Auch Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) betonte am Freitagabend im Kurznachrichtendient X: "Die Sicherheit in Thüringen und auf den Weihnachtsmärkten hat oberste Priorität für uns."

Am Freitagabend fuhr ein Auto in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Laut bestätigten Informationen gibt es mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte.

Alle aktuellen Informationen rund um den Anschlag in Magdeburg könnt Ihr in unserem Live-Ticker nachlesen.