Amoklauf an Gutenberg-Gymnasium 2002: Wie solche Taten verhindert werden könnten

Erfurt - Bereits zum 24. Mal jährt sich am Sonntag der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. Der bildungspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Erfurter Stadtrat, David Maicher (41), erklärt, wieso es noch immer wichtig ist, Präventionsmaßnahmen durchzusetzen und Schulsozialarbeit zu stärken.

Bereits zum 24. Mal jährt sich am Sonntag der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Bei der Tat wurden 16 Menschen von einem damals 19-jährigen, ehemaligen Schüler erschossen, darunter zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin, ein Schüler, eine Sekretärin und ein Polizist. Im Anschluss tötete er sich selbst.

"Dieses furchtbare Ereignis mahnt uns bis heute und hat Spuren über Erfurt hinaus hinterlassen. Die Trauer, der Schmerz, die Fassungslosigkeit und das Entsetzen, welches damals nicht nur die ganze Stadt erfasste, wirken bis heute nach", so David Maicher in einer Pressemitteilung der Grünen.

Deswegen sei es weiterhin wichtig, sich an die 16 Opfer des Amoklaufes zu erinnern und die Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten.

Außerdem müsse aus dieser Erfahrung dauerhaft gelernt werden: "Wichtig und richtig sind die nunmehr vorhandenen Notfällpläne. Entscheidend aber bleibt es, die Prävention zu stärken. Schulsozialarbeit und Schulpsychologie brauchen eine feste und dauerhafte Verankerung in all unseren Schulen, zumal die Problemlagen nicht weniger werden."