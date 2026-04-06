Thüringer Richter länger im Dienst? BSW plant flexible Altersgrenze

Thüringen - Angesichts der riesigen Pensionierungswelle in der Thüringer Justiz will die BSW -Landtagsfraktion für Richter die freiwillige Verlängerung ihrer Dienstzeit ermöglichen.

Das Vorhaben der BSW-Landtagsfraktion müsse noch mit den Koalitionsfraktionen von CDU und SPD abgestimmt werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ein entsprechender Gesetzentwurf sei jetzt erarbeitet worden, sagte der Haushaltssprecher der Fraktion und Mitglied im Justizausschuss, Alexander Kästner, der Deutschen Presse-Agentur.

Das Vorhaben müsse noch mit den Koalitionsfraktionen von CDU und SPD abgestimmt werden und solle dann gemeinsam möglichst noch im Mai in den Landtag eingebracht werden.

Bei dem von der BSW-Fraktion erarbeiteten Entwurf geht es um eine Änderung des Thüringer Richter- und Staatsanwaltsgesetzes. Demnach sollen Richter künftig auf Antrag ihren Ruhestandseintritt um bis zu drei Jahre hinausschieben können – maximal bis zum 70. Lebensjahr.