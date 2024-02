Er setzte sich gegen AfD-Kandidat durch: Erster Arbeitstag für CDU-Landrat steht bevor

Schleiz - Sein Wahlsieg gegen einen AfD-Kandidaten hat den neuen Landrat des Saale-Orla-Kreises bundesweit in die Schlagzeilen gebracht. Nun steht für Christian Herrgott (39, CDU ) der erste Arbeitstag an.

Der Arbeitstag von Neu-Landrat Christian Herrgott (39, CDU) steht kurz bevor. Er setzte sich in der Stichwahl gegen einen AfD-Kandidaten durch. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Nach dem knappen Wahlerfolg gegen einen AfD-Kandidaten will der neue Landrat Christian Herrgott Ruhe in den Saale-Orla-Kreis bringen. "Mein Ziel ist es, die Menschen in diesem Landkreis wieder zusammenzuführen, aber auch Widerstreit und unterschiedliche Meinungen auszuhalten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem ersten Arbeitstag am 9. Februar (Freitag).

Er wolle in der ersten Zeit viel im Landkreis unterwegs sein und Bürgerforen und Bürgergespräche aufnehmen. Außerdem stehe die Verabschiedung des Kreishaushalts im März an.



Herrgott hatte die bundesweit beachtete Landratswahl Ende Januar mit 52,4 Prozent der Stimmen in der Stichwahl gewonnen. Sein Gegenkandidat Uwe Thrum (49) von der AfD kam auf 47,6 Prozent. In der ersten Wahlrunde hatte Thrum noch mit deutlichem Abstand die meisten Stimmen auf sich vereint.

Er wolle nun an Inhalten orientiert den Kreis voranbringen, sagte Herrgott weiter. "Für Mehrheiten braucht es im Moment im Kreistag mindestens drei Partner, sodass ich mit allen gewählten Mitgliedern die Themen in den Gremien offen besprechen werde, um das Beste an Inhalten für den Kreis auf den Weg zu bringen."