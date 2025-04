Streit um Landtagsgremium: AfD schaltet Verfassungsgericht ein

Erfurt - Die AfD-Fraktion möchte es nicht auf sich sitzen lassen, keine eigenen Vertreter im Landtagsgremium zur Verfassungsschutzkontrolle zu haben - und wendet sich daher an den Verfassungsgerichtshof.

Die AfD will das Zusammentreten des Landtagsgremiums unterbinden. © Martin Schutt/dpa

Die AfD-Fraktion will nach eigenen Angaben juristisch das Zusammenkommen eines wichtigen Kontrollgremiums im Landtag verhindern. Dafür habe sie am Donnerstag zwei Eilanträge beim Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar eingereicht, teilte die Fraktion mit.

Sie hoffe, so die anstehende Konstituierung des für die Kontrolle des Verfassungsschutzes zuständigen Gremiums vorläufig zu unterbinden.

Hintergrund ist, dass sich die Fraktion bei der Besetzung der parlamentarischen Kontrollkommission ungerecht behandelt und übergangen sieht.