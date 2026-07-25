Linke: Rücklagen von Städten und Gemeinden sollen Bürgern zugutekommen

Erfurt - Thüringer Kommunen sollten aus Sicht des Linke -Landtagsabgeordneten Sascha Bilay (47) ihre Rücklagen stärker für die Bürger einsetzen.

Thüringer Städte, Gemeinden und Landkreise sollten aus Sicht des Linke-Landtagsabgeordneten Sascha Bilay (47) ihre Rücklagen stärker für die Bürger einsetzen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Während Städte, Gemeinden und Landkreise zusätzliche Hilfen vom Land verlangten, verfügten sie selbst über erhebliche Reserven. "Für mich stellt sich deshalb die Frage, weshalb diese Gelder nicht für die Einwohnerinnen und Einwohner verwendet wurden", erklärte der kommunalpolitische Sprecher der Linke-Landtagsfraktion.

Bilay verwies auf eine Antwort der Landesregierung, wonach die Thüringer Kommunen 2024 über Rücklagen von 875 Millionen Euro verfügten. Unter Berücksichtigung aktueller Berechnungen der Bertelsmann Stiftung schätzte der Abgeordnete, dass diese inzwischen auf rund eine Milliarde Euro angewachsen seien.

Nach dem jüngsten Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung erwirtschafteten die Kommunen im Freistaat im vergangenen Jahr als einzige bundesweit erneut einen Haushaltsüberschuss. Dieser belief sich auf 105 Millionen Euro.