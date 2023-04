Verbraucher muss nur zehn Prozent stemmen: Dafür ist die Nachfrage in Thüringen gestiegen

Wichtig für Verbraucher: Der eingesetzte Energieberater muss zertifiziert sein, ansonsten gibt es keine Förderung. (Symbolbild) © 123RF/smuki

Angesichts der Energiekrise beantragen immer mehr Menschen in Thüringen einen Landes-Zuschuss für eine umfassende Energieberatung. Das geht aus Zahlen des Umweltministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Der sogenannte Thüringer Sanierungsbonus Plus ging zum 1. Juni 2021 an den Start und wurde im Laufe des restlichen Jahres 46 Mal in Anspruch genommen.

Im vergangenen Jahr wurden 229 Anträge gezählt. Im laufenden Jahr 2023 sind es bis Mitte April bereits 154 Anträge. Ob die eingeplanten Fördermittel die starke Nachfrage decken können, ist unklar.



Der Sanierungsbonus des Landes sieht einen Zuschuss für eine bereits vom Bund stark geförderte Energieberatung vor. Ein zertifizierter Energieberater kommt ins eigene Heim und analysiert genau, in welchem energetischen Zustand das jeweilige Haus ist.

Dann erstellt er einen sogenannten Sanierungsfahrplan, der schrittweise aufzeigt, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge besonders sinnvoll sind, um Energie einzusparen. Auch eine grobe Kostenaufstellung für die Maßnahmen ist möglich.