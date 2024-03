Thüringens MP Ramelow schießt gegen CDU: "Es ist lächerlich"

Erfurt - Die politischen Verhältnisse in Thüringen sind kompliziert: Die CDU will nicht mit der Linken, mit der AfD will niemand - andere Parteien spielen in Umfragen bisher Nebenrollen. Das ändert sich nun. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) schießt in diesem Zusammengang gegen die CDU.