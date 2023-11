Thüringens Vize-Ministerpräsident Stengele für Verfassungsänderung: Das steckt dahinter!

Erfurt - Immer wieder kommt es auch in Thüringen zu Angriffen auf jüdische Einrichtungen - kürzlich brannten an der Synagoge in Erfurt Gedenkzettel . Thüringens Vize-Ministerpräsident Bernhard Stengele (Grüne, 60) schlägt rechtliche Regelungen wie in Brandenburg vor.

Thüringen könne sich bei der rechtlichen Verankerung an einer Verfassungsänderung in Brandenburg orientieren.

Der 60-Jährige plädiert für eine Verfassungsänderung in Thüringen zum besseren Schutz und der Förderung des jüdischen Lebens. Zudem gehe es um den Schutz von Sinti und Roma vor Diskriminierung, sagte der Grünen-Politiker in Erfurt.

In Thüringen hatte es in den vergangenen Tagen Vorfälle an jüdischen Einrichtungen und antisemitische Schmierereien gegeben, darunter an der Synagoge in Erfurt.