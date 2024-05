Polizeieinsatz in Erfurt: Päckchen mit unbekannter Substanz in Stadtverwaltung gefunden

Erfurt - Ein verdächtiges Päckchen in einem Amt der Erfurter Stadtverwaltung hat am Montagmorgen für Unruhe gesorgt.

Die Einsatzkräfte sind vor Ort und überprüfen die Substanz. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Das Päckchen sei in einem Briefkasten in der Meister-Eckehart-Straße gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. In der Sendung selbst sei eine unbekannte Substanz gewesen.

Die bröselige Masse werde derzeit von Experten untersucht, heißt es. Leichte Entwarnung sei jedoch von der Feuerwehr gekommen. Laut den Kameraden handelt es sich nicht um einen explosiven Stoff. Das Gesundheitsamt ist ebenfalls in den Einsatz involviert.

Die Untersuchungen laufen. Verletzte soll es keine geben.