Saftige Erhöhung der Parkgebühren in Erfurt angekündigt

Erfurt - Das Parken in Erfurt wird künftig teurer. Wie tief Erfurter und Touristen künftig in die Tasche greifen müssen.

Unter anderem im Parkhaus am Hirschgarten in Erfurt erhöhen sich die Preise. © Jacob Schröter

Wie die Stadtwerke Erfurt (SWE) am Montag mitteilten, werden die Preise in den Parkhäusern am Domplatz, Hauptbahnhof, Forum 1, Hirschgarten, Stadion sowie dem Parkplatz "Forum 4" angehoben.

Den Angaben nach werden auf die Besucher in den Parkhäusern folgende Gebühren zukommen: Der Kurztarif wird von zwei Euro auf 2,50 Euro je Stunde angehoben. Im Parkhaus Stadion steigt der von 1,50 Euro auf zwei Euro.

Der Tagestarif liegt künftig bei 15 Euro und verteuert sich damit um drei Euro. Im Parkhaus Stadion bleibt der Tagestarif mit zehn Euro günstiger.

Einen sogenannten Abendtarif wird es weiterhin in den Parkhäusern Domplatz und Hauptbahnhof geben. Heißt bei einer Einfahrt zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zahlen Nutzer pauschal fünf Euro. Dafür können die Autofahrer bis 7 Uhr am Folgetag parken.