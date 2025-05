Saufen verboten: Erfurt weitet alkoholfreie Zonen weiter aus

Erfurt - In Erfurt gibt es bereits Alkoholverbotszonen. Nun kommen weitere Bereiche in der Altstadt hinzu.

Erfurt errichtet eine weitere Alkoholverbotszone. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, darf künftig rund um die Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße kein Alkohol mehr getrunken werden. Das Verbot gilt während der Öffnungszeiten.

Der Konsum von Alkohol ist somit von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie Samstag von 9.30 bis 13.30 Uhr untersagt. Der alkoholfreie Bereich zieht sich bis an die Ecke zum Domplatz.

Noch in dieser Woche soll die entsprechenden Hinweisschilder in einem Radius von 100 Metern um den betreffenden Bereich aufgestellt werden.

In der Vergangenheit habe es laut Stadtangaben immer wieder Beschwerden über Trinkergruppen nahe dem Eingang gegeben. Durch diese Maßnahme sollen die Kinder geschützt werden und möglichst störungsfrei lesen können.

In Erfurt gilt bereits an Spielplätzen sowie im Umfeld von Kindergärten ein Alkoholverbot. Auch auf Teilen des Angers und in der Meienbergstraße ist der Konsum von alkoholischen Getränken in bestimmten Zeiten nicht gestattet.