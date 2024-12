24.12.2024 14:29 Sicherheitsrisiko! Weihnachtsmänner dürfen Tradition nicht nachgehen

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Erfurt sind am Dienstag rund 300 Menschen - teils in Weihnachtsmannkostümen - zusammengekommen. Die Weihnachtsmänner und Frauen sich trotzdem am Erfurter Dom. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR Sie wollten eigentlich mit alten Simson-Mopeds und anderen DDR-Oldtimern durch die Stadt fahren. Wegen Glatteis entschieden die Polizei, die Stadt Erfurt und die Veranstalter, die Veranstaltung nicht durchzuführen. Bereits auf der Anfahrt hatte es einige Stürze gegeben, sagte Veranstalter Enrico Blachnik. Die Teilnehmer versammelten sich daraufhin vor dem Erfurter Dom.

