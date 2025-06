Touristen raus, Mieter rein: Erfurt nimmt illegale Ferienwohnungen ins Visier

Alles in Kürze

Erfurt - Die Thüringer Landeshauptstadt geht angesichts des Wohnungsnotstandes in Erfurt härter gegen nicht genehmigte Ferienwohnungen vor.

In Erfurt soll mehr Wohnraum entstehen. Aus diesem Grund nimmt die Stadt nicht genehmigte Ferienunterkünfte unter die Lupe. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Die Belegungsquote von Wohnungen in Erfurt liege derzeit bei mehr als 99 Prozent, sagte der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Kultur und Welterbe, Lars Bredemeier. Durch die Umwandlung von Unterkünften in Ferienquartiere gingen diese dem Wohnungsmarkt verloren. Ferienwohnungen müssen gewerblich angemeldet und baurechtlich genehmigt sein, betonte Bredemeier.

"Wir wissen durch eigene Recherchen in den gängigen Portalen und durch Hinweise aus der Bevölkerung von vielen nicht genehmigten Ferienwohnungen", so der Beigeordnete. Es seien auch Fälle bekannt, in denen nach einer Eigenbedarfskündigung des Vermieters die Wohnung als Ferienunterkunft angeboten wurde.

Wie viele genehmigte und illegale Ferienwohnungen es in Erfurt gibt, dazu liegen laut Bredemeier keine statistischen Erhebungen vor. Beim städtischen Bauamt seien derzeit rund 60 Verfahren anhängig, bei denen rund 200 Ferienwohnungen überprüft würden. Ein eröffnetes Verfahren bedeute aber nicht automatisch eine Verbotsnutzung als Ferienwohnung.