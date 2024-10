Baustellen-Frust in Frankfurt, Wiesbaden und Co.: So ist die Lage in Hessens Großstädten

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel - Gesperrte Straßen und Wege stellen Verkehrsteilnehmer in vielen Städten Hessens zurzeit auf eine Geduldsprobe. Eine Situation, die wohl noch Jahre andauern wird.

Derzeit gibt es in Frankfurt - so wie hier in Sachsenhausen - 190 Baustellen. © Arne Dedert/dpa

"Der Sanierungsbedarf der Straßen ist sehr hoch", sagt ein Sprecher des Hessischen Städtetags in Wiesbaden.

So gibt es in Frankfurt derzeit 190 Baustellen im sogenannten Grundstraßennetz, also auf den Hauptstraßen.

Das seien zwar weniger als im Vorjahr, dafür sei der Anteil von Teil- und Vollsperrungen höher, teilt eine Sprecherin des Mobilitätsdezernats mit. Gebaut werde an Straßen und Brücken - mit jeweils sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf den Verkehr.

Zudem geht es um den Ausbau von Leitungen, etwa für schnelles Internet und Fernwärme.

"Baumaßnahmen mit größeren Eingriffen im Fahrbahnbereich haben zugenommen und werden in den Folgejahren auch spürbar weiter zunehmen", sagt die Sprecherin.