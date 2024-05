Wichtige Frankfurter U-Bahn-Linien werden gesperrt: So kommt ihr trotzdem voran

Frankfurt am Main - Frankfurter Pendler müssen stark bleiben! Nächste Woche fahren die U6 und die U7 nicht auf der ganzen Strecke. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Ab der Bockenheimer Warte pendeln jene Busse zum Industriehof und fahren unterwegs die Haltestellen Adalbert/Schloßstraße, Kurfürstenplatz und Schönhof an.

Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) am Freitag mitteilte, ertüchtigt sie den Brandschutz an der Station Leipziger Straße.

Wegen Brandschutzarbeiten fahren in der kommenden Woche die beiden viel genutzten Frankfurter U-Bahnlinien nur sehr begrenzt.

Wer weiter in Richtung Hausen fahren muss, kann zudem am Industriehof in die Metrobuslinien M72 und M73 umsteigen.