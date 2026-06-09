Drogendealer "sichtlich überrascht": Polizei klopft an Hotelzimmer, dann klicken die Handschellen

Frankfurt am Main - " Sichtlich überrascht" war laut Polizei ein mutmaßlicher Drogendealer, als am frühen Montagabend in einem Hotel im Frankfurter Gutleutviertel die Handschellen klickten.

Der 29-Jährige soll bereits am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden sein. (Symbolbild) © 123rf/Danny Kosmayer

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, hatten Beamte aufgrund ihrer Ermittlungen gegen 18.30 Uhr in dem Hotel in der Karlsruher Straße am Zimmer des 29-Jährigen geklopft und den Mann anschließend festgenommen.

Dann wurden das Hotelzimmer des Mannes sowie seine Wohnung durchsucht. Dabei wurden 100 Gramm Kokain, fast 630 Gramm Marihuana sowie diverse Verkaufsutensilien, Telefone und Speichermedien sichergestellt.