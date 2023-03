31.03.2023 10:11 4.294 Schock-Fund am Flughafen: Mann (†47) und Frau (†50) liegen tot in Parkhaus

Am frühen Morgen wurden in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen die Leichen einer Frau und eines Mannes entdeckt. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat.

Frankfurt am Main - Schockierender Fund am Flughafen Frankfurt: In einem Parkhaus wurden die Leichen einer Frau und eines Mannes entdeckt. Die Polizei ist zurzeit mit einem Großaufgebot am Parkhaus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, wurden die beiden leblosen Körper gegen 3 Uhr am Morgen auf dem Boden liegend aufgefunden. Bei dem 47 Jahre alten Mann sei demnach eine Schusswaffe sichergestellt worden. Die 50-Jährige soll mit mindestens einem Schuss getötet worden sein. Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus. Frankfurt Kriminalität Bewaffnete Polizisten klingeln, dann erlebt ein Ehepaar eine ganz böse Überraschung Weitere Details wollte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Suizidgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge unter den Telefonnummern 08001110111, 08001110222 und 08001110116123 rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.

