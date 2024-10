19.10.2024 11:27 Frankfurt: Mann mit schwerer Kopfverletzung stellt Polizei vor Rätsel

Am Gustavsburgplatz in Frankfurt-Gallus wurde am Dienstag ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht Zeugen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein 51-Jähriger liegt schwer verletzt neben einer Frankfurter Parkbank: Der Fall stellt die Polizei der Mainmetropole vor ein Rätsel, ein Verbrechen wird laut einem Sprecher "nicht ausgeschlossen". Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten am Dienstag einen schwer verletzten Mann in eine Klinik, der zuvor neben einer Parkbank in Frankfurt-Gallus aufgefunden worden war. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa Der Vorfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Dienstag, wie das Polizeipräsidium Frankfurt nun bekannt gab. Demnach wurde der 51-Jährige gegen 16.15 Uhr neben einer Parkbank am Gustavsburgplatz im Stadtteil Gallus aufgefunden. Er wies eine schwere Kopfverletzung auf. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren schnell zur Stelle und versorgten den Mann. Anschließend brachten sie ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus. Frankfurt Kriminalität Alarm am Flughafen Frankfurt wegen Mann mit 12-Zentimeter-Messer Die Hintergründe sind noch völlig unklar, doch ein Polizeisprecher wies ausdrücklich darauf hin, dass ein "Fremdverschulden nicht ausgeschlossen" werden könne. Die Ermittler halten also neben einem Unfall auch ein Gewaltverbrechen für möglich. Zeugen, die Angaben zu dem Schwerverletzten in Frankfurt-Gallus machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975551199 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Titelfoto: Montage: Nicolas Armer/dpa, Roberto Pfeil/dpa