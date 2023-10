Hessen-Wetter spielt verrückt: So extrem wechselhaft wird es am Wochenende!

Offenbach am Main - Alles dabei! Das Wetter in Hessen verspricht für das kommende Wochenende eine Mischung aus Wind, ungewöhnlicher Wärme und gelegentlichen Regenschauern sowie Frost.

Am Freitag sollen die Temperaturen in Hessen laut "Wetteronline.de" (Grafik) sogar noch einmal auf bis zu 26 Grad steigen. Anschließend geht es deutlich bergab. © Montage: Helmut Fricke/dpa, wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst erwartet die Bewohner Hessens am heutigen Freitag wechselnde bis starke Bewölkung, wobei vor allem der Norden und Westen mit leicht unbeständigem Wetter und gelegentlichem Regen oder kurzen Schauern rechnen müssen.

Im Süden hingegen scheint die Sonne länger. Die Temperaturen steigen auf für den Oktober äußerst warme 22 bis 28 Grad an, begleitet von einem kräftigen Wind aus Süd bis Südwest.

Die Nacht zum Samstag wird von Nordwesten her zunehmend bewölkt und regnerisch, teils schauerartig verstärkt sowie gewittrig. Mit einem krassen Temperatursturz auf 11 bis 18 Grad gehen kräftige Winde einher, vor allem in den Bergregionen, wo sogar Sturmböen auftreten können.

Am Samstag wird das Wetter nach wie vor von Regen dominiert, wobei dieser am Nachmittag allmählich nach Südosten abzieht. Es bleibt vorerst überwiegend bedeckt. Im Norden gibt es schließlich erste Auflockerungen, begleitet von vereinzelten Schauern. Die Höchsttemperaturen erreichen 15 bis 19 Grad. Von Nordwesten her ist weiterhin ein kräftiger Wind spürbar, der teilweise stark böig werden kann.