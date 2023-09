Kommt der Sommer zurück? So wird das Hessen-Wetter am Wochenende

Offenbach am Main - Sonne satt! Die Menschen in Hessen dürfen sich auf ein strahlend sonniges Wochenende freuen, das von sommerlichen Temperaturen begleitet wird.

Die Nacht zum Sonntag bleibt klar und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 15 Grad an Main und Rhein sowie zwischen 15 und 12 Grad in den übrigen Regionen.

Nachdem sich der morgendliche Neben aufgelöst hat, setzt sich das sonnige Wetter am Samstag fort. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 28 Grad im höheren Bergland und 29 bis 33 Grad in den tiefer gelegenen Regionen.

In der Nacht zum Samstag sinken die Werte auf 10 und 16 Grad. Morgens können örtlich Dunst- und Nebelfelder auftreten.

Am heutigen Freitag startet das Hessen-Wetter mit strahlendem Sonnenschein. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es niederschlagsfrei mit Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlicher bis südlicher Richtung.

Am Sonntag bleibt das Wetter unverändert freundlich mit viel Sonnenschein und trockenen Bedingungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 33 Grad. Es bleibt am gesamten Wochenende also ausreichend Gelegenheit, um die schönen Sonnenstunden noch einmal im Freien zu genießen.