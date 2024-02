Bis zu 17 Grad: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen

Wettervorhersage für den Freitag und das Wochenende in Frankfurt und Hessen: Der Deutsche Wetterdienst sagt milde Temperaturen und immer wieder Regen voraus.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Auch wenn noch offiziell Winter ist, am heutigen Freitag sowie am kommenden Wochenende können sich die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen auf frühlingshaft anmutende Temperaturen freuen - allerdings kombiniert mit Regen. Das Bundesland liegt am Rand eines Tiefdruckgebiets.

Die Menschen in Frankfurt und Hessen können sich am heutigen Freitag auf milde Temperaturen einstellen, doch das Niederschlagsrisiko (Grafik) ist erhöht. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Das Wetter am Freitag bringt wechselnde Bewölkung und "vereinzelt schwache Schauer" mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main in seiner Vorhersage für Hessen schreibt. Ab dem Nachmittag werde dann von Westen her aufziehender Regen erwartet. Dazu rechnen die DWD-Experten mit ungewöhnlich milden Temperaturen, die Wissenschaftler erwarten Höchstwerte zwischen vierzehn und siebzehn Grad. Dazu wird schwacher bis mäßiger Wind vorausgesagt. Die Nacht bringt dann voraussichtlich starke Bewölkung mit sich, "vielerorts schauerartiger Regen", lautet die Prognose der Offenbacher Meteorologen. Frankfurt Wetter Hessen-Wetter spielt verrückt: So extrem wechselhaft wird es am Wochenende! Die Temperaturen sollen im Flachland nicht tiefer fallen als acht bis sechs Grad.

Die Wettervorhersage für Samstag, Sonntag und Montag in Hessen