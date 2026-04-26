Sonnenbrille oder Regenschirm? So wird das Wetter in Hessen zum Start in die neue Woche

Frankfurt am Main - Sonnenbrille oder Regenschirm? Die neue Woche steht vor der Tür, Zeit um einen Blick auf die Wettervorhersage für Frankfurt und den Rest von Hessen zu werfen.

Das Wetter in Frankfurt und Hessen hat zum Start in die neue Woche durchaus noch Luft nach oben. © Montage: Arne Dedert/dpa, 123RF/gorgev, Screenshot/wetteronline.de

Das Wichtigste zuerst: Am Montag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) den Tag über niederschlagsfrei. Bevor das zu Freudensprüngen führt: Es trüben jedoch einige Wolken das Bild.

Die Temperaturen pendeln sich den Experten zufolge zwischen 17 und 22 Grad ein, im Bergland werden demnach nur deren 15 bis 18 erreicht. Dazu weht ein eher schwacher Wind aus Nordost, teilweise auch aus unterschiedlichen Richtungen.

Der Dienstag präsentiert sich laut der Prognose meist wolkig, im Verlauf des Tages aber immerhin von Norden zunehmend heiter. Es bleibt zwar erneut vielerorts niederschlagsfrei, allerdings wird nicht ganz Hessen von Regentropfen verschont.

An den Höchstwerten ändert sich mit 17 bis 23 und in höheren Lagen 16 bis 18 Grad kaum etwas, dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.