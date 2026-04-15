Heiter, aber mit Dämpfern: So wird das Wetter von heute bis Samstag

Frankfurt am Main - Es geht mit Blick auf die Temperaturen endlich bergauf! Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen hat zwar noch Luft nach oben, die Marke von 20 Grad wird vielerorts allerdings endlich konstant geknackt.

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen wird etwas besser ... © Montage: Fabian Sommer/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich alle Sonnenhungrigen am Mittwoch auf einen heiteren und niederschlagsfreien Tag einstellen.

Bei einem schwachen Wind, der vorherrschend aus Südost weht, steigt das Quecksilber auf 17 bis 21 Grad, in höheren Lagen jedoch nur auf bis zu 15.

Ganz ohne Dämpfer scheint es dieser Tag nicht zu gehen - das gilt ebenfalls für das Wetter. Der Donnerstag präsentiert sich den Experten zufolge meist wechselnd, zeitweise auch stark bewölkt.

Dazu kann es örtlich zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen, die immerhin kurz ausfallen.

An den Temperaturen ändert das wenig.

Diese pendeln sich zwischen 18 und 22 Grad, in Hochlagen 15 und 18 Grad ein. Ein schwacher bis mäßiger Wind, der von Südwest auf West bis Nordwest dreht, rundet das Gesamtbild ab.