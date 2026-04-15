Heiter, aber mit Dämpfern: So wird das Wetter von heute bis Samstag
Frankfurt am Main - Es geht mit Blick auf die Temperaturen endlich bergauf! Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen hat zwar noch Luft nach oben, die Marke von 20 Grad wird vielerorts allerdings endlich konstant geknackt.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dürfen sich alle Sonnenhungrigen am Mittwoch auf einen heiteren und niederschlagsfreien Tag einstellen.
Bei einem schwachen Wind, der vorherrschend aus Südost weht, steigt das Quecksilber auf 17 bis 21 Grad, in höheren Lagen jedoch nur auf bis zu 15.
Ganz ohne Dämpfer scheint es dieser Tag nicht zu gehen - das gilt ebenfalls für das Wetter. Der Donnerstag präsentiert sich den Experten zufolge meist wechselnd, zeitweise auch stark bewölkt.
Dazu kann es örtlich zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen, die immerhin kurz ausfallen.
An den Temperaturen ändert das wenig.
Diese pendeln sich zwischen 18 und 22 Grad, in Hochlagen 15 und 18 Grad ein. Ein schwacher bis mäßiger Wind, der von Südwest auf West bis Nordwest dreht, rundet das Gesamtbild ab.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Freitag und Samstag
Am Freitag muss laut Prognose mit wechselnder Bewölkung und vereinzelt schwachen Schauern gerechnet werden. Meist bleibt kurz vor dem Wochenende bei 18 bis 23 Grad niederschlagsfrei. In Hochlagen werden maximal 18 Grad erreicht.
Es weht dem Wetterdienst zufolge ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
Auch am Samstag bewegen sich die Temperaturen bei einem schwachen bis teils mäßigen Wind aus unterschiedlichen Richtungen im Bereich von 18 bis 23 Grad. In höheren Lagen sind 16 Grad drin.
Bei erneut wechselnder Bewölkung bleibt es am ersten Tag des ersehnten Wochenendes meist niederschlagsfrei, im Nordwesten kann es im Verlauf stark bewölkt sein und regnen.
Titelfoto: Montage: Fabian Sommer/dpa, Screenshot/Wetteronline.de