Freude hält sich in Grenzen: So wird das Wetter in Hessen bis zum Wochenende

Frankfurt am Main - Der Mittwoch ist auch fast geschafft, das Wochenende lässt sich am Horizont zumindest schon zaghaft erahnen. Das hebt bei vielen die Laune, das Wetter leistet in den kommenden Tagen eher keinen Beitrag.

Das Wetter in Hessen könnte in den kommenden Tagen sicherlich besser ausfallen. © Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) hält sich die Freude am Donnerstag in Hessen in Grenzen. Der Himmel zeigt sich stark bewölkt oder bedeckt, zeitweise muss mit Sprühregen gerechnet werden.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es im äußersten Süden, hier können sich Wolkenlücken auftun.

Die Temperaturen pendeln sich bei 13 und 16 Grad ein. Im höheren Bergland werden 10 Grad erreicht. Dazu weht ein meist nur schwacher Wind um Nord.

Wer am Freitag auf Besserung hofft, wird leider enttäuscht. Den Wetterexperten zufolge haben erneut Wolken das Sagen, dazu gesellt sich einmal mehr örtlich zumindest zeitweise Sprühregen.

Im Tagesverlauf dürfen sich die Menschen in Hessen immerhin über einzelne Auflockerungen freuen - besonders im südlichen Teil. Die Höchstwerte liegen bei einem schwachen Wind aus Nord bis Nordwest zwischen 12 und 16 Grad.