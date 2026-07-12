Gartenhütte von Flammen zerstört: Feuerwehr macht bei Löscharbeiten schrecklichen Fund

Frankfurt am Main - Schrecklicher Fund bei einem Brand einer Gartenhütte in Frankfurt : Die Feuerwehr hat den Körper einer leblosen Person entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Von der Gartenhütte blieb nach dem folgenschweren Brand auf dem Gelände eines Frankfurter Kleingartenvereins nicht viel übrig. © 5VISION.NEWS

Wie die Beamten am Sonntagmittag mitteilten, waren die Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 21.50 Uhr zu dem Feuer alarmiert worden.

Den Angaben zufolge stand eine Gartenhütte im Bereich der Mainzer Landstraße in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen in der Hütte eines Kleingartenvereins zügig löschen, machten dabei die folgenschwere Entdeckung.