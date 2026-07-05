In den Bauch gestochen: Versuchtes Tötungsdelikt am Frankfurter Flughafen

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Es passiert am frühen Morgen in der Frankfurter Cargo City Süd. Ein Lkw-Fahrer verletzte einen anderen Mann schwer. Das Opfer musste notoperiert werden.

Von Christian Schultz

Frankfurt am Main - In der Frankfurter Cargo City Süd hat am Samstagmorgen ein Lkw-Fahrer einem anderen Mann in den Bauch gestochen. Das Opfer musste mit einer Not-OP gerettet werden.

In der Frankfurter Cargo City Süd wurde am frühen Samstagmorgen ein Mann Opfer einer brutalen Attacke.
In der Frankfurter Cargo City Süd wurde am frühen Samstagmorgen ein Mann Opfer einer brutalen Attacke.  © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach dem eskalierten Streit in einem Logistikzentrum am Frankfurter Flughafen liegt ein Mann schwer verletzt im Krankenhaus.

Am frühen Samstagmorgen seien ein 49-Jähriger und ein 59-jähriger Lastwagenfahrer in der Cargo City Süd aneinandergeraten, teilte die Polizei in Frankfurt mit.

Der Lkw-Fahrer habe seinem Widersacher ins Gesicht getreten, ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen und sei geflohen. 

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Das Opfer musste laut Polizei in einer Klinik notoperiert werden. Lebensgefahr bestehe derzeit keine.

Der Angreifer sei kurz nach der Tat festgenommen worden. Er wurde demnach noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Was der Hintergrund des Streits war, ist noch völlig unklar.

Titelfoto: Fredrik von Erichsen/dpa

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