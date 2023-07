Wow: Ex-GNTM-Girl Bruna rockt das Haus im supersexy Dirndl!

Frankfurt am Main/München - Das Münchner Oktoberfest wirft seine Schatten voraus und das merkt man natürlich auch in Frankfurt .

Bei GNTM belegte Bruna Rodrigues 2018 den elften Platz. Seitdem ist die 29-Jährige regelmäßig als Model und Influencerin zu sehen. © Bild-Montage: Bruna Rodrigues/Instagram, Bruna Rodrigues/Instagram

Also hat sich Model Bruna Rodrigues in ein fesches Dirndl geschmissen und ihre Community auf Instagram kann von den Fotos, die die 29-Jährige geteilt hat, offenbar nicht genug bekommen.

"First time wearing a Dirndl and definitely will be not the last one" - also "Das erst Mal, dass ich ein Dirndl trage und es ist bestimmt nicht das letzte Mal" - schreibt Bruna zum Post.

Das Dirndl steht ihr selbstverständlich phänomenal und auf den Fotos sieht sie bestens gelaunt aus. Hintergrund der Bilder ist übrigens ein Fotoshooting für das hippe Münchner Trachten-Label Cocovero.

Natürlich sind Brunas Follower vollkommen begeistert vom Model im tief ausgeschnittenen Dirndl, wie die vielen Flammen, Herzen und verliebten Emojis oder Kommentare wie "Steht Dir unfassbar gut" und "Brunaaa is rocking it as alwayyysss" ("Bruna rockt wie immer") zeigen.

Ein Fan aus der hessischen Wahlheimat der gebürtigen Brasilianerin schreibt vollkommen zu Recht und mit dem passenden Akzent: "Dem Frankfurter Mädche steht e Dirndl echt gut!" Und auch die Chefinnen von Cocovero sind schwer begeistert und loben "Sooo schön".