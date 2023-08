Rodgau-Monotones-Mitbegründer: Kultmusiker "Ray" Salg (†69) unerwartet verstorben

Frankfurt am Main/Rodgau - Trauer um Raimund "Ray" Salg: Der hessische Kultmusiker - Gitarrist und Mitbegründer der Band Rodgau Monotones - ist am gestrigen Mittwoch unerwartet im Alter von 69 Jahren gestorben.

Alle geplanten Auftritte - unter anderem hätten die Rodgau Monotones am morgigen Freitag auf dem Gelnhäuser Altstadtweinfest spielen sollen - wurden abgesagt.

Außerdem bitten die verbliebenen Band-Mitglieder die Öffentlichkeit, von weiteren Nachfragen abzusehen. Auch die Zukunft der Rodgau Monotones ist unklar. "Was jetzt passiert, müssen wir noch rausfinden", schrieb die Band. "Wir bitten in diesem Moment um ein bisschen Geduld."

Der unerwartete Tod von "Ray" Salg hat die Band schwer getroffen. "Wir sind total am Boden zerstört und geschockt", heißt es weiter in der Mitteilung auf Facebook. "Adieu Raimund, das bricht uns das Herz."

"Soeben wurde unser Gründungsmitglied und Gitarrist seit dem ersten Tag Raimund Salg tot in seiner Wohnung aufgefunden", schrieben die Monotones dort unter anderem. Weitere Einzelheiten zur Todesursache gibt es bislang nicht.

Die Rodgau Monotoes bei einem Auftritt in den 1980ern: In diesem Jahrzehnt hatte die hessische Kultband ihre größten Hits. © Eva Maria von Maydell/dpa

Salg hatte mit den aus der Stadt Rodgau (Landkreis Offenbach) und Umgebung stammenden Musikern Peter Osterwold (73), Albrecht Neander (65), Joachim Becker (68) und Jürgen Böttcher (66) die Band 1977 gegründet.

1982 erschien ihr erstes Album "Wollt ihr Musik, oder was?". Mit Hits wie "Ei Gude wie" (1983), "St. Tropez am Baggersee" (1984), "Volle Lotte" (1984) und vor allem "Die Hesse komme!" erreichten die Rodgau Monotones in Hessen Kultstatus und wurden auch jenseits des Äppeläquators bekannt.

Von 1978 bis 1990 war der durch das Comedy-Duo Badesalz bekannte Hendrik "Henni" Nachtsheim (66) Teil der Band. Auch "Henni" zeigte sich sehr betroffen vom Tod Salgs.