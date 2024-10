"Momo" Radost Bokel hatte Krebs! Trotz Genesung zerstörte die Krankheit einen Traum

Frankfurt am Main - Zehn Jahre nach der erschütternden Diagnose hat Schauspielerin Radost Bokel jetzt in einem Interview ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Vor zehn Jahren hatte Schauspielerin Radost Bokel (49) die Krebs-Diagnose erhalten und ist damit lange nicht an die Öffentlichkeit gegangen. © Bild-Montage: Radost Bokel/Instagram, Radost Bokel/Instagram

Sie habe den Krebs zwar überwunden, dennoch hatte die Therapie schwerwiegende Folgen für die 49-Jährige.

Radost Bokel wurde in den 1980er-Jahren zu einem Kinderstar, nachdem sie die Hauptrolle in der internationalen Verfilmung von Michael Endes (†65) Jugendroman-Klassiker "Momo" ergattern konnte. Es folgten viele weitere Rollen in TV- und Filmproduktionen, ehe es in den 2010er-Jahren still um sie wurde.

Wie Radost nun im Interview mit der Bild berichtete, war sie 2014 an Krebs erkrankt, eine OP im folgenden Jahr an der Schilddrüse führte dann glücklicherweise zur Genesung.

An die Öffentlichkeit wollte sie damals nicht herantreten. Sie musste sich in dieser Zeit um ihre Scheidung von Musiker Tyler Woods (41) kümmern, mit dem sie zusammen den bei ihr lebenden Sohn TJ (15) hat.

"Ich wollte nicht noch ein Fass aufmachen", begründete sie jetzt ihre Entscheidung, die Erkrankung für sich behalten zu haben.