Nicht jugendfrei: Dieser Mundstuhl-Auftritt hat selbst Stefan Raab irritiert!

Frankfurt am Main - Mit einem reichlich absurden und ganz und gar nicht jugendfreien Auftritt hat das Frankfurter Comedy-Duo auf Instagram den 30. Geburtstag des ehemaligen Musiksenders VIVA gewürdigt und damit jede Menge Lacher kassiert.

Ande Werder (54, l.) und Lars Niedereichholz (55) von Mundstuhl im Jahr 2008: Das Frankfurter Comedy-Duo war mehrfach beim Ende 2018 eingestellten TV-Sender VIVA zu Gast gewesen. © Jörg Carstensen/dpa

"30 Jahre VIVA! Im Dezember 1993 ging VIVA TV an den Start. Wir waren ziemlich oft zu Gast", schreiben Lars Niedereichholz (55) und Ande Werder (54) zum Reel. "Hier unser juveniler und legendärer erster Auftritt bei Stefan Raabs 'Vivasion' ca. '98. Geile Zeiten waren das!"

Im Clip sieht man, wie Lars bei Stefan Raab (57), der damals bei VIVA die Kultsendung "Vivasion" moderierte, am Tisch sitzt und die beiden den Weltstar und Sänger Lionel Richie (74) ankündigen.

Allerdings ist es nicht der gute Lionel, der hereinkommt, sondern Lars' Mundstuhl-Partner Ande. Mit Perücke und Schnurrbart im Richie-Stil präsentiert der gemeinsam mit Lars an der Gitarre daraufhin das Stück "Three Times a Lady" von Richie beziehungsweise dessen Band The Commodores.

Dazu zelebrieren Ande und Lars diverse Kopulations-Übungen. Das war dann für VIVA doch etwas zu jugendgefährdend, sodass die heiklen Stellen mit schwarzen Balken bedeckt wurden.