Sabrina Setlur ist wieder da! Aber nicht so wie erwartet

Frankfurt am Main/Köln - Seit Jahren wünschen sich ihre Fans ein Comeback von Rapperin Sabrina Setlur. Jetzt ist die 50-Jährige mal wieder im TV zu sehen - allerdings als Schauspielerin.

Am kommenden Sonntag (24. November) ist Sabrina Setlur (50) im neuen "Tatort" aus Köln zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am kommenden Sonntag (24. November, ARD, 20.15 Uhr) gibt die Frankfurterin ihr Debüt als "Tatort"-Darstellerin; allerdings nicht in Frankfurt oder Wiesbaden, sondern in Köln.

In "Tatort: Siebte Etage" ermitteln Klaus J. Behrendt (64) und Dietmar Bär (63) als Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk im Erotik-Milieu.

Ein Haustechniker stürzt aus dem siebten Stock eines Hochhauses in den Tod. Die Ermittlungen führen die beiden Polizisten in den Mikrokosmos dieser siebten Etage, in der es neben von Prostituierten angemieteten Zimmern unter anderem auch ein Nagelstudio gibt.

Sabrina Setlur verkörpert nun Chiara Passlak, die das Nagelstudio betreibt und selbst früher als Prostituierte gearbeitet hat.

Die Dreharbeiten fanden tatsächlich in einem Kölner Eros-Center statt, was für die Rapperin "sehr befremdlich" war, wie sie dem WDR im Interview sagte.

Sie sei eben noch nie an so einem Ort gewesen. "Hinzu kam noch, dass der laufende Betrieb 'ganz normal' weiterging", so Sabrina Setlur. "Das macht natürlich schon etwas mit einem."