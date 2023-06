Großes Pinguin-Glück im Zoo Frankfurt: 13 Mal Nachwuchs bei den Frackträgern

Die zur Gattung der Brillenpinguine gehörenden Vögel bewohnen im Zoo Frankfurt eine geräumige Anlage, die den natürlichen Lebensraum der Humboldt-Pinguine an der Pazifikküste in Peru und Nordchile nachbildet.

Die Zoobesucher können den Pinguin-Nachwuchs nun also bestaunen, sollten sich aber nicht wundern: Die Küken sind in den Wochen in den Höhlen enorm gewachsen, inzwischen sind sie schon fast so groß wie ihre Eltern. An dem nach wie vor weitgehend grau gefärbten Jugendgefieder sind die Jungvögel aber dennoch gut zu erkennen.

Für den Zoo ist der Nachwuchs bei den Humboldt-Pinguinen auch deshalb ein sehr freudiges Ereignis, weil erst im Frühjahr 36 Vögel Frankfurt verließen. Darunter waren 26 Pinguine aus Mannheim, die ohnehin nur zu Gast in der Mainmetropole waren, da ihr eigenes Gehege umgebaut wurde. Zehn Frankfurter Humboldt-Pinguine gingen zudem an Zoos in Spanien und Tschechien.

"Nach diesen Abgängen hatte sich die Frankfurter Gruppe auf 27 Tiere reduziert. Durch die dreizehn Küken der Saison ist die Anlage nun wieder deutlich belebter", fügte die Sprecherin noch hinzu.