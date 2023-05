Ladenbesitzerin klagt in ZDF-Beitrag ihr Parkplatz-Leid und wird im Netz total zerrissen

Frankfurt am Main/Mainz - Kunden, die in unmittelbarer Nähe des eigenen Ladens nicht parken können - kaum etwas wirkt sich wohl destruktiver auf das Geschäft aus. Auch im Oeder Weg in Frankfurt am Main ist die Lage prekär - sagen zumindest die Händler selbst. Dass die Leidklagerei durchaus mit Vorsicht zu genießen ist, bewiesen die Reaktionen im Netz.