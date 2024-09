Passanten entdeckten blutenden Mann auf Gehweg: Sein Tod stellt Polizei vor Rätsel

Frankfurt am Main - Schreckliche Bluttat oder tragisches Unglück? Diese Frage stellt sich den Beamten der Polizei nach dem Ableben eines Mannes in der hessischen Mainmetropole Frankfurt . Passanten hatten ihn stark blutend entdeckt, sein Tod war nicht mehr zu verhindern.

Der zu diesem Zeitpunkt noch schwer verletzte Mann wurde auf einem Gehweg an der Ostparkstraße in Frankfurt von Passanten entdeckt. © 5VISION.NEWS

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichtete, ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht auf den heutigen Samstag. Am späten Vorabend gegen 21.45 Uhr hatten Passanten den Ordnungshütern einen schwer verletzten Mann auf einem Gehweg in der Ostparkstraße im Stadtteil Bornheim gemeldet.

Umgehend fand sich ein größeres Aufgebot an Rettungs- und Polizeikräften am Ort des Geschehens ein, wo der Mann erstversorgt und anschließend in eine Klinik eingeliefert wurde.

Dort konnten die Ärzte aber schließlich nichts mehr für ihn tun und er verstarb wenig später.

Die Wachtmeister machten sich indessen rund um den Fundort an die Arbeit. Zunächst wurde der entsprechende Bereich weiträumig abgesperrt, zudem erste mögliche Indizien für die Ursache seiner Verletzungen gesucht.

Direkt ins Auge fielen dabei etliche, größere Blutspuren, die auf dem Gehweg verteilt waren. Da sich derartige Spuren wohl nicht auf der angrenzenden Straße fanden, kann ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht wohl ausgeschlossen werden.

Da aber auch die Kriminalpolizei am Einsatzort anrückte, ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Verbrechen mit Todesfolge nicht auszuschließen.