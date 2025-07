Mega-Zoff: RLP-Ministerin empört über neue Flugrouten am Frankfurter Flughafen

Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Mobilitätsministerin Katrin Eder hat die möglichen Änderungen an Flugrouten am Frankfurter Flughafen scharf kritisiert.

Von Christian Schultz

Alles in Kürze RLP-Ministerin Katrin Eder kritisiert neue Flugrouten am Frankfurter Flughafen.

Änderungen sollen mehr Verkehr stemmen, aber Lärmbelastung erhöhen.

Mainz befürchtet massive zusätzliche Lärmbelastung durch Umverteilung.

Frühere Zusagen zum Schutz von Siedlungen werden nicht eingehalten.

Fluglärmkommission lehnt Konzept in seiner jetzigen Form ab. Mehr anzeigen

Frankfurt am Main/Mainz - Deutschlands wichtigster Flughafen in Frankfurt erwartet mehr Verkehr in den kommenden Jahren. Um das zu stemmen, soll es Änderungen bei Flugrouten geben. In Mainz sorgt das für großen Unmut.

Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Mobilitätsministerin Katrin Eder (48, Bündnis 90/Die Grünen) zeigt sich empört, ob der neue Flugpläne des Frankfurter Flughafens. © Lando Hass/dpa Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Mobilitätsministerin Katrin Eder (48, Bündnis 90/Die Grünen) hat die möglichen Änderungen an Flugrouten am Frankfurter Flughafen scharf kritisiert. "Was da am Frankfurter Flughafen geplant wird mit den Flugrouten, ist ein Bruch jeglicher Zusagen, die beim Ausbau der Nordwestlandebahn getroffen wurden", sagte die Grünen-Politikerin, die früher Verkehrsdezernentin der von Fluglärm betroffenen Landeshauptstadt Mainz war, der Deutschen Presse-Agentur. Der Airport-Betreiber Fraport und die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatten mitgeteilt, dass an Deutschlands größtem Flughafen künftig mehr Flugzeuge Richtung Nordwesten abheben sollen, in Erwartung einer steigenden Zahl an Flugbewegungen. Frankfurt am Main Zwiebeln bei der Verbrecherjagd: Idee des kleinen Theo (4) lässt Lachtränen fließen Frankfurt am Main Wegen politischer Slogans? Rollator-Fahrer brutal mit Schlagstock attackiert Eder sagte, gemäß früherer Zusagen im Zusammenhang mit dem Bau der 2011 in Betrieb genommenen Landebahn Nordwest sollten Routen so gelegt werden, dass sie möglichst zwischen Siedlungen durchfliegen. "Jetzt wird mir nichts, dir nichts gesagt, dass die Kapazität von 700.000 Flugbewegungen nicht erreicht werden kann und es wird nichts mehr auf die Zusage von damals gegeben."

Zusätzliche Lärmbelastung in Mainz befürchtet